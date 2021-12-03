أوكرانيا – أكد وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا، إن حزمة “كبح روسيا عن التصرفات العدوانية”، تتضمن إجراءات في ثلاثة مجالات.

وأضاف كوليبا في رسالة بالفيديو على فيسبوك من ستوكهولم، حيث يشارك في فعاليات في إطار اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا: “في الاجتماعات الثنائية، واصلنا العمل الذي قمنا به في ريغا في الاجتماع الوزاري للناتو، أي مناقشة ما ستكون عليه الحزمة الشاملة لردع روسيا، وفي أي إطار زمني سيتم تشكيلها”.

وأشار كوليبا إلى أن الحزمة، تتكون من “ثلاثة اتجاهات”.

وتابع الوزير القول: “أولا: التواصل الواضح مع روسيا عبر جميع القنوات – المفتوحة والمغلقة – حول حقيقة أن عملية عسكرية على أراضي أوكرانيا ستكون لها عواقب لا يمكن إصلاحها”.

ووفقا له، يتضمن الاتجاه الثاني، صياغة حزمة من العقوبات، والتي “سيتم تطبيقها بسرعة البرق إذا لجأت روسيا إلى تنفيذ عملية عسكرية. وهذه العقوبات ستكون صعبة للغاية عليها من الناحية الاقتصادية”.

والاتجاه الثالث، حسب الوزير الأوكراني، يكمن في تعميق التعاون العسكري- الفني مع أوكرانيا من جانب شركائها، لتعزيز قدرتنا الدفاعية”.

المصدر: تاس