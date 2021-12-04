مصر – أعلنت رئيسة المجلس التصديري للملابس الجاهزة في مصر، ماري لويس ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 40% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2021 لتسجل 1.624 مليار دولار.

كما سجل المجلس 1.157 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، لتواصل صادرات الملابس تحقيق طفرة منذ مطلع العام الجاري.

وشارك المجلس التصديرى للملابس الجاهزة بالمعرض الدولي الثاني عشر “ايجى ستيتش اند تكس” Egy Stitch & Tex لماكينات صناعة الملابس “خياطة – تطريز – طباعه على الملابس ومستلزماتها” خلال الفترة من 2-5 ديسمبر 2021 من أجل توسيع قاعدة المصدرين وإدخال شركات جديدة بقطاع الملابس الجاهزة للتصدير، والاستفادة من كافة الخدمات التي يقدمها المجلس للشركات التي تسعي للدخول لقطاع التصدير.

وأشارت لويس إلي أن هذه المشاركة تأتي في إطار الدور الذي يقوم به من أجل التوسع في تقديم الخدمات للمصدرين، خاصة أن جناح المجلس التصديري للملابس يضم عدد من الخدمات، منها مقدمي شهادات الجودة اللازمة للتصدير للأسواق الدولية ومقدمي الخدمات التي تعمل على رفع كفاءة مصانع الملابس الجاهزة وتعزيز قدراتهم التنافسية و شركات ضمان الصادرات التي تساهم في حماية وإدارة مستحقات المصدرين ومقدمي الحلول التمويلية التي تساند المصانع المصرية.

وأكدت ماري لويس أن المجلس التصديري سيواصل سعيه لتعزيز القدرات التصديرية لمصانع الملابس الجاهزة للنفاذ لمختلف الأسواق العالمية تحت شعار “بوابتك للتصدير”، وفي سبيل ذلك يجري توفير كافة الخدمات التي تحتاجها المصانع لمساعدتها في عملية التصدير لكافة الأسواق.

وقالت رئيسة المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن سياسات المجلس التصديري تهدف في المقام الأول إلى الارتقاء بمنظومة الصادرات في القطاع، والعمل على زيادة الصادرات بصورة مستمرة، واطلاع الشركات المصدرة على كافة مستجدات الأسواق الدولية، للاستفادة من المتغيرات المستمرة في السوق العالمي.

المصدر: اليوم السابع