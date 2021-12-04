ليبيا – اعتبر المترشح الرئاسي سليمان البيوضي ان الخيار الوحيد هو إجراء الإنتخابات في موعدها فهي الوسيلة السلمية الوحيدة لتوحيد البلاد وفرصة حقيقية لميلاد قيادة شرعية معترف بها.

البيوضي قال في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن هذه الإنتخابات هي أساس استعادة ليبيا واستقلالها ورفع الوصاية عنها من خلال قيادة وطنية.

وأكد على أنه لا يمكن قبول تأجيل الانتخابات على حساب مليوني ليبية وليبي اختاروا أن يستلموا بطاقاتهم ليعبروا عن أنفسهم.

وتابع:” آن الأوان لليبيا قوية قادرة مستقلة وحرة أبية موحدة آمنة ومستقرة”.