التحالف العربي يشن ضربات جوية على أهداف حوثية في صنعاء

التحالف العربي يشن ضربات جوية على أهداف حوثية في صنعاء

اليمن – أعلن التحالف العربي في اليمن ليلة السبت، عن توجيه ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة تابعة للحوثيين في صنعاء.

وقال التحالف إنه دمر منصة إطلاق صواريخ باليستية مع مجموعة من الخبراء جنوب العاصمة اليمنية، بالإضافة لورشة لتصنيع الألغام وتجميع المسيّرات.

وطالب التحالف المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة وأكد أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأفاد مراسل RT بأن مقاتلات التحالف شنت غارات على مناطق قرب مطار صنعاء، وأن تحليق المقاتلات مستمر.

وأشار إلى أن التحالف نفذ غارتين على الكلية الحربية وغارة على مطار صنعاء.

المصدر: وكالات