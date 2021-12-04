ليبيا- أصدر وزير الصحة بحكومة الوحدة علي الزناتي أمس الخميس قرارًا بإنشاء قسم المخلفات الطبيّة ضمن التنظيم الداخلي للمستشفيات، والمراكز الصحية، والعيادات المجمعة، يتولّى وضع آلية لمعالجة المخلّفات الطبية الإشعاعية، والكيميائية، والحادة، والبيولوجية، والصيدلانية، والحيوية، والسمّية، والمعدية، والطبية، بالتنسيق مع قسم المخلفات الطبية بإدارة الصيدلة بوزارة الصحة.

وبموجب القرار رقم (465) للعام الحالي بحسب ما ذكرت وزارة الصحة يتولى القسم الحصر الدوري للأصناف منتهية الصلاحية وتدوين أسباب عدم استعمالها وتدويرها، إلى جانب وضع شروط ومعايير معالجة وتخزين ونقل المخلفات الطبية المعدية وغير المعدية، بالتنسيق مع قسم المخلفات الطبية بوزارة الصحة.