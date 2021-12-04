ليبيا – قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح إنه سيتم يوم الاثنين القادم الكشف عن متحور اوميكرون في البلاد وسيتم دراسة ضراوته على المصابين إن وجد.

السائح وفي منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” توقع إتخاذ إجراءات خلال المدة القادمة والمتمثلة بالآتي:

1- عدم السفر سواء رحلات داخلية أو خارجية إلا بإبراز بطاقة التطعيم الإلكترونية.

2- عدم دخول أي مواطن أو أجنبي للبلاد إلا بإبراز بطاقة التطعيم الإلكترونية.

3- توقع قفل مقاهي الأرجيلة وصالات الأفراح والمطاعم والمقاهي ومعظم النشاطات العامة في حال عدم اتباع الإجراءات الإحترازية وتم السماح بدخول غير المطعمين.

4- عدم إتمام الإجراءات الحكومية والتجارية والقانونية إلا بعد إبراز بطاقة التطعيم الإلكترونية.

5- الشهادات الصحية لن تصدر إلا بإبراز بطاقة التطعيم الإلكترونية.

وبخصوص الدراسة أوضح السائح أنها مقررة حالياً بنظام يوم بعد يوم لفترة مؤقتة فقط، وبعدها سيتم تقييم المدارس، من ناحية التطعيم سواء للطلبة أو العاملين، وفي حال بلغت نسبة التطعيم 70% في المدرسة؛ يتم العودة لنظام الدراسة العادية.

ونشر السائح روابط التسجيل في المنظومة الالكترونية لاستخراج بطاقة تطعيم الكترونية:

https://vac.ncdc.gov.ly/home