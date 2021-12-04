ليبيا – اعتقد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السايح أن المدة القادمة ستشهد إجراءات قادمة منها عدم السفر سواء رحلات داخلية او خارجية الا بإبراز بطاقة التطعيم الالكترونية.

السايح قال في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إنه من الممكن عدم دخول اي مواطن او اجنبي للبلاد الا بإبراز بطاقة التطعيم الالكترونية.

وتابع”مقاهي الارجيلة وصالات الافراح والمطاعم والمقاهي ومعظم النشاطات العامة، القفل قادم لو لم يتم اتباع الاجراءات الاحترازية وسمحتم بدخول الغير مطعمين. عدم اتمام الاجراءات الحكومية والتجارية والقانونية الا بعد ابراز بطاقة التطعيم الالكترونية. الشهادات الصحية لن تصدر الا بإبراز بطاقة التطعيم الالكترونية”.

كما أضاف”الدراسة الآن في فترة دراسة يوم بعد يوم لفترة مؤقتة فقط واعتقد شهر واحد فقط، وبعدها يتم تقييم المدارس، من ناحية التطعيم سواء كان للطلبة او العاملين، ولو وصلت نسبة التطعيم 70% في المدرسة يتم العودة لنظام الدراسة العادي”.

ونوّه إلى أنه من يوم الاثنين القادم سيتم الكشف عن متحور اوميكرون في البلاد وسيتم دراسة ضراوته على المصابين ان وجد، متمنياً ان يكون متحور سريع الانتشار وقليل الضراوة وذلك لرفع مناعة المجتمع.