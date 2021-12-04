العراق – نعى القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في إقليم كردستان العراق مؤكدا أنه “لن يمر دون القصاص العادل”.

وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول في بيان، “القائد العام للقوات المسلحة تابع باهتمام كبير التعرض الجبان الذي قامت به عصابات داعش الإرهابية على قرية خضرجيجة بالقرب من جبال قرچوغ والذي راح ضحيتة عدد من المدنيين وقوات البيشمركة بين شهيد وجريح”.

وأضاف أنه “في الوقت الذي ينعى فيه القائد العام للقوات المسلحة هؤلاء الشهداء الأبرار ويعزي أسرهم ومحبيهم بهذا الحادث، فإن رئيس الوزراء يؤكد أن هذا الهجوم الغادر لن يمر دون القصاص العادل من المجرمين الإرهابيين الذين اقدموا على هذا العمل الجبان”.

وشدد الكاظمي عبر البيان على أن “قوات البيشمركة هي من ضمن منظومة الدفاع الوطني وتعمل جنبا الى جنبا مع اخوانهم في قواتنا المسلحة الباسلة لتأمين المدن والمناطق”، مؤكدا ان “العصابات الإرهابية بعد أن منيت بهزائم كبيرة في مختلف مناطق البلاد تحاول بشكل او بآخر تنفيذ أعمال غادرة بعد أن عجزت عن مواجهة قواتنا الأمنية”.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة على “ضرورة رص الصفوف وعدم التهاون أوالاستهانة بجيوب عناصر عصابات داعش الإرهابية”.

المصدر: RT