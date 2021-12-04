ليبيا – استضافت العاصمة التركية أنقرة أمس الجمعة، اجتماعا للجنة العسكرية المشتركة “5+5” ناقش خطوات إحلال السلام في البلاد.

وزارة الدفاع التركية قالت في بيان، إن الاجتماع انعقد بناءً على طلب الجانب الليبي، وبوساطة من البعثة الأممية في ليبيا.

وأضافت أنه جرى خلال الاجتماع تقديم إحاطة حول خطة عمل أقرتها اللجنة في جنيف بتاريخ 8 أكتوبر الماضي تتضمن إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد تدريجيا.

وأردف بيان الوزارة أن المشاركين تناولوا أيضا الخطوات الممكن اتخاذها من أجل إحلال السلام والاستقرار والأمن في ليبيا.

كما تم خلال الاجتماع، التأكيد على علاقات الصداقة والروابط التاريخية العميقة بين تركيا وليبيا، وضرورة استمرار دعم الجهود الرامية لضمان وحدة أراضي ليبيا ووحدتها الوطنية.

وتم خلال الاجتماع تسليط الضوء على العلاقات التاريخية والصداقة الوثيقة بين تركيا وليبيا، والإشارة إلى أهمية مواصلة الجهود للمساهمة في تشكيل ليبيا التي ضمنت وحدة أراضيها ووحدتها الوطنية للعيش في سلام وطمأنينة واستقرار.