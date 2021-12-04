ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان أمس الخميس سفيرَ دولة تركيا لدى ليبيا كنعان يلمز بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

الطرفان ناقشا بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الاستشاري العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها ودعمها، بالإضافة إلى التطورات المتعلقة بالانتخابات والقوانين الانتخابية في ليبيا.

وأكد الطرفان خلال اللقاء على ضرورة إجراء الانتخابات على أسس قانونية ودستورية سليمة؛ للوصول إلى مرحلة الاستقرار التي يطمح لها الشعب الليبي.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.