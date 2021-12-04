ليبيا – هنأت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات المصطفين الى جانب الوطن مع إنتهاء عملية توزيع بطاقة الناخب التي انطلقت في 8 نوفمبر 2021 وانتهت في 1 ديسمبر2021، والتي بلغ فيها عدد المواطنين الليبيين الذين استلاموا بطاقاتهم (2,480.588 ناخب وناخبة)، وتأهلهم للمشاركة في كل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

المفوضية هنأت جميع المواطنين الذين بادروا بإستلام بطاقاتهم، وقرروا أن لا يتنازلوا عن حقهم في تقرير مصيرهم وبكل مسؤولية إختاروا الاصطفاف الي جانب الوطن.

كما وقدمت تهنئة لكافة العاملين في مراكز توزيع بطاقة الناخب، وشركاء المفوضية الذين لم يدخروا جهد في سبيل تسليم البطاقات لإصحابها متحملين كافة الظروف والتحديات.

ودعا الجميع الى تحمل مسؤولياتهم أمام الله وأمام الوطن في المحافظة على هذه الوثيقة المهمة والتي تثبت أهليتهم للإدلاء بأصواتهم بعدم إتلافها أو استخدامها بما يتخالف مع صريح القانون.