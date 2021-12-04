ليبيا – أكد رئيس النقابة العامة لعمال كهرباء ليبيا، مسعود بن ناجي أن العاملين بالشركة يتعرضون لاعتداءات متكررة، مطالبًا بتوفير الحماية لهم.

بن ناجي وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة و البناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين قال: “توفي أحد العاملين بالشركة المهندس فوزي الهروس بعد الهجوم عليه بالسلاح أثناء عمله”.

وأضاف: “ما زال موظفو إدارات قطاع الكهرباء في إضراب، حتى تنفذ مطالبهم”، لافتًا إلى النقابة ستعقد عدة اجتماعات الأسبوع القادم، وستصعد الإضراب في كافة فروعها.

وحمل بن ناجي مسؤولية سلامة موظفي قطاع الكهرباء للمسؤولين في الدولة ومجلس الإدارة بالشركة.

وتابع بن ناجي تصريحه بالقول: “هناك تجاهل كامل من قبل إدارة الشركة والحكومة لمطالبنا، وموظفو النقابة سينظمون عدة وقفات احتجاجية؛ تنديدًا بالاعتداءات التي يتعرضون لها”، مؤكدًا أنه لم تتواصل مع النقابة أي جهة وهذا الأمر أزعج الموظفين بشكل كبير وأثار غضبهم.