ليبيا – عقد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أمس الخميس اجتماعًا مع رئيس لجنة إدارة شركة “زلاف ليبيا” لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، حسين أبوسليانة، وعبر الدائرة المغلقة المدير التنفيذي لشركة مرزق للخدمات النفطية خليفة عبد الصادق.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط خطة تطوير الشركة لحقل “العطشان” والميزانيات اللازمة للبدء بتنفيذ خطة تطوير الحقل.

كما تمت مناقشة خطة الشركة لتقييم حقل الشادار ومشروع مصفاة الجنوب وتسليم النسخة النهائية لخطة تطوير حقل العطشان الذي يعدّ الرافد الأساسي لتزويد محطة كهرباء أوباري الغازية باحتياجاتها من الغاز الطبيعي لصنع الله.

بدوره، أكد صنع الله على أهمية تطوير حقل العطشان لتوفير الغاز لمحطة كهرباء أوباري كبديل للنفط الخام المستخدم حاليًا في تشغيل المحطة وهذا سيوفر الكثير من الأموال لخزينة الدولة.

وتعهد بالعمل علي توفير الميزانية المطلوبة للشروع في تطوير الحقل بعد استلام الميزانيات المطلوبة للمؤسسة.

هذا وحضر الاجتماع كل من أعضاء لجنة الإدارة بشركة “زلاف ليبيا”: عبد الحفيظ أبو عين، وعبدالسلام عبدالله عزيز، والبركولي الحبيب، ورمضان عبودة، ومدير التخطيط وتطوير الأعمال بالشركة السيد أحمد أرحومة.

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