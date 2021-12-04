دبي – يحتفل معرض “إكسبو دبي 2020” اليوم السبت، باليوم الوطني لروسيا، وذلك بمشاركة رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين.

وفي كلمته خلال مراسم افتتاح اليوم الوطني لروسيا، قال ميشوستين إن “إكسبو 2020” يفتح آفاقا واسعة لتعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات، كما أن مشاركة روسيا فيه تتيح فرصة لعرض إنجازات البلاد.

وأشار ميشوستين إلى أن “العلم الروسي كان دائما في طليعة التقدم العالمي”، مستدركا أنه “إذ تحاول روسيا أن تكون الأولى، فإنها لا تمشي بمفردها قط”.

وذكر ميشوستين أن الفكرة الأساسية للحضور الروسي في معرض “إكسبو” هي “دمج أفضل العقول من جميع الدول من أجل مصلحة رفاه البشرية وازدهارها”، وأضاف: نؤمن بأن المستقبل التكنولوجي يمثل قضية مشتركة يجب أن تخلو من أي حدود ومحظورات أو “محميات” وطنية أو قيود أحادية الجانب .

وفي شأن العلاقات بين روسيا والإمارات، لفت ميشوستين إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2020 مستوى قياسيا 3.3 مليار دولار، بينما تجاوز حجمه خلال العشرة أشهر من العام الحالي 4 مليارات دولار.

وأشار رئيس الوزراء الروسي إلى رمزية أن يتزامن افتتاح يوم روسيا في معرض “إكسبو” مع الاحتفالات الجارية بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات.

وعبر ميشوستين عن أمله بأن تفوز العاصمة الروسية موسكو باستضافة المعرض العالمي “إكسبو 2030″، مؤكدا أن ذلك سيكون “أفضل خيار”.

وانطلق في الإمارات في مطلع أكتوبر الماضي “معرض إكسبو 2020” الذي ستستمر فعالياته حتى نهاية مارس المقبل، وينعقد المعرض تحت شعار “تواصل العقول وصنع المستقبل”.

وخلال المعرض سيقدم المشاركون من أكثر من 190 دولة، بما في ذلك روسيا، تقنيات التعلم الآلي المتقدمة والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، بالإضافة إلى أحدث التطورات التكنولوجية في مختلف المجالات.

المصدر: وكالات