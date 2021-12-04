واشنطن – أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، عن قلق بلاده حيال هجوم نفذه تنظيم “داعش” الإرهابي بمحافظة نينوى شمالي العراق، امس وأسفر عن مقتل 13 شخصًا.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الوزير الأمريكي، الجمعة، ووصل الأناضول نسخة منه، تعليقًا على الهجوم الذي استهدف قرية “خدرجيجة” في قضاء مخمور بالمحافظة المذكورة.

وقال بلينكين في بيانه “الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء تصعيد هجمات داعش في أنحاء العراق، بما في ذلك هجوم نينوى الذي قتل فيه 10 من قوات البيشمركه، و 3 مدنيين”.

والجمعة، أفادت وزارة “البيشمركة” في حكومة إقليم كردستان، شمالي العراق بأن 7 من قواتها إضافة إلى 3 مدنيين قتلوا جراء الهجوم، قبل أن يعلن محافظ أربيل بوقت لاحق ارتفاع العدد إلى 13 بعد تأكد مقتل 3 من تلك القوات .

وأعرب الوزير الأمريكي في بيانه عن تعازيه لأسر قتلى الهجوم ومصابيه، مشددًا على أن بلاده ستواصل دعم البيشمركة وقوات الأمن العراقية كجزء من جهودها لهزيمة داعش.

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على “داعش” باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد التي اجتاحها التنظيم صيف 2014، إلا أنه لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة ويشن هجمات بين فترات متباينة.

الأناضول