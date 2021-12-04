روسيا – عينت روسيا فيرونيكا لوجينوفا رئيسة جديدة للوكالة الروسية لمكافحة المنشطات اليوم السبت في إطار جهود تبذلها موسكو لتجاوز أزمة رياضية عاصفة استمرت على مدار سنوات.

وتعرضت روسيا لعدة اتهامات تتعلق بالمنشطات منذ 2015 ونتيجة لذلك يفترض أن يشارك رياضيوها في أولمبياد بكين الشتوي 2022 وكأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر دون رفع علم بلادهم ودون عزف النشيد الوطني الروسي.

وكان ميخائيل بوخانوف مسؤولا عن إدارة الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات بصفة مؤقتة منذ إقالة رئيسها السابق في أغسطس من العام الماضي.

وقالت الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات إنها “عينت فيرونيكا لوجينوفا مديرة عامة جديدة (للوكالة)”.

وتعمل لوجينوفا مستشارة لرئيس اللجنة الأولمبية الروسية وهي مسؤولة عن برامج مكافحة المنشطات وهي أيضا عضو في لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الروسي لألعاب القوى كما تشغل مناصب أخرى.

وعبرت الرابطة الروسية للمحامين أحد مؤسسي الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات عن أملها بأن تنهي هذه الخطوة العقوبات الرياضية المفروضة على روسيا.

المصدر: “رويترز”