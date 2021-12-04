ليبيا – التقى عضو مجلس النواب عبدالمطلب ثابت وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي بحضور وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية عبدالشفيع الجويفي وذلك لبحث المشاريع المتعثرة بوزارة المواصلات في الجبل الأخضر ومدينة البيضاء من حيث العراقيل والمشاكل وآلية وضع الحلول لها.

حيث كان ملف جسر وادي الكوف من أهم الملفات التي طُرحت في اللقاء ومتابعة عمل اللجنة التى أرسلت عن طريق وزارة المواصلات وبحضور الشركة المنفذة للجسر بعد ما ظهرت في الفترة الأخيرة تشققات كبيرة فيه ونظرا لأن صيانة الجسر تستغرق وقت طويل الأمر الذي سيؤدي إلى إغلاق الجسر وعدم المرور عليه تم الموافقة وبشكل عاجل على صيانة الطريق الرابط مابين وادي الكوف وبلدية عمر المختار الواصل إلى الغريقة المدخل الجنوبي لمدينة البيضاء لتكون هذه الطريق هي البديلة لجسر وادي الكوف.

وطرح ثابت على وزير المواصلات بعض الطرق التي تحتاج إلى صيانة وإمكانية استكمالها وبشكل مستعجل وبعد تقديم شروحات كافية منه تم الموافقة على مشروع إنهاء واستكمال طريق شارع مدرسة القدس داخل المدينة وكذلك الحصول على موافقة تنفيذ واستكمال الطريق المزدوج الدائري الخلفي حي البيضاء الجديدة الرابط مابين محلات الواحة وكوبري بوزهرة في مدينة البيضاء.

كم تم خلال اللقاء الحصول على موافقة لاستحداث مكتب للمواصلات والمرافق والإسكان فى بلدية عمر المختار جنوب بلدية البيضاء.

هذا وفي ختام اللقاء تقدم ثابت بالشكر لوزير المواصلات محمد سالم الشهوبي على سرعة الاستجابة وصدور الموافقات وبشكل عاجل نظرًا لما تقتضيه المصلحة العامة كما قدم الشكر لوزير الرياضة عبد الشفيع الجويفي على حرصه على متابعة المشاريع المتعثرة في بلدية البيضاء والعمل بشكل توافقي من أجل الانتهاء منها.

بدوره تعهد وزير المواصلات بالشروع في أعمال الصيانة والترميم وذلك في أسرع وقت ممكن حرصاً من وزارة المواصلات على سلامة المواطنين وحفاظاً على أرواحهم من حوادث الطرق.