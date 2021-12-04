“روس كوسموس”: قاطرة “زيوس” الفضائية يمكن أن تنقل أطنانا من الحمولة إلى أقمار المشتري

“روس كوسموس”: قاطرة “زيوس” الفضائية يمكن أن تنقل أطنانا من الحمولة إلى أقمار المشتري

روسيا – تستطيع قاطرة “زيوس” الفضائية النووية التي يتم تصميمها في روسيا أن تنقل إلى أقمار المشتري عشرات الأطنان من الحمولة المفيدة.

صرح بذلك، ألكسندر بلوشينكو، مدير البرامج المستقبلية في مؤسسة “روس كوسموس” الفضائية الروسية. وقال في كلمة ألقاها في المنتدى الروسي للفضاء والطيران “كوسموستارت – 2021″:” إن القرارات التي نتخذها ستسمح لنا بإيصال عشرات الأطنان من الحمولة المفيدة إلى أقمار المشتري على سبيل المثال، ولا يمكن في الوقت الراهن تنفيذ تلك المهمة باستخدام أية وسائل أخرى. ويدور الحديث ليس حول وزن المسبار الفضائي بل عن وزن الأجهزة والمعدات والرادارات والتلسكوبات وما إلى ذلك”.

وحسب ، بلوشينكو، يمكن الآن أن تنقل إلى هناك كيلوغرامات فقط من الحمولة المفيدة. وقال:” إذا دار الحديث عن كيلوغرام واحد أو أجزاء الكيلوغرام فيمكن أن نستخدم مسبارا صغيرا”.

يذكر أن مؤسسة “روس كوسموس” ومكتب” أرسينال” الروسي للتصاميم وقعا في ديسمبر عام 2020 اتفاقية تصميم قاطرة “نوكلون” (زيوس) الفضائية النووية التي ستستخدم مستقبلا لتحقيق رحلات فضائية بعيدة المدى. وبلغت كلفة الاتفاقية 4.17 مليار روبل. ويتوقع أن تنفذ الاتفاقية في 28 يوليو عام 2024.

المصدر: تاس