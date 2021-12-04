سفير روسيا في الهند: زيارة بوتين إلى نيودلهي ستتم في موعدها

سفير روسيا في الهند: زيارة بوتين إلى نيودلهي ستتم في موعدها

الهند – أكد سفير روسيا في الهند نيكولاي كوداشيف، إن زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى الهند ستتم، على الرغم من الإنذارات المرتبطة بظهور سلالة “أوميكرون” لفيروس كورونا.

وأشار السفير في حديث للصحفيين، إلى أن الزيارة ستكون حافلة بالأحداث.

وأضاف السفير: “تم تأكيد حدوث الزيارة. كل الأطراف معنية بأن تكون حافلة وناجحة. مدة الزيارة يوم واحد، لكنها ستكون حافلة بالأحداث”.

وقبل القمة، سيلتقي وزيرا الخارجية والدفاع سيرغي لافروف وسيرغي شويغو، مع نظيرههما الهنديين سوبرامانيام جايشانكار، وراجناث سينغ، وسيعقد اجتماع للجنة الحكومية المشتركة للتعاون العسكري -الفني العسكري.

وقال كوداشيف، إن للدولتين وجهات نظر مشتركة حول الوضع في أفغانستان، وحول آفاق تطور هذه الدولة، لأن المنطقة والعالم بحاجة إلى أفغانستان هادئة ومسالمة وقابلة للتكهن لا ينطلق من أراضيها خطر الإرهاب وتهريب المخدرات.

وأشار السفير إلى أن روسيا وفي سبيل تحقيق ذلك، تتعاون بنشاط مع الجانب الهندي على المستوى العالمي، في الأمم المتحدة وفي إطار منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة الاتصال بين منظمة شنغهاي للتعاون وأفغانستان.

ونوه الدبلوماسي، بأن روسيا والهند تخططان لتطوير التعاون في الفضاء، ربما في استكشاف القمر.

وقال: “تقف روسيا، كخليفة للاتحاد السوفيتي، عند بدايات برنامج الفضاء الهندي. ويجري حاليا التفكير في تطوير مشترك للصواريخ الفضائية الناقلة وتصنيع مشترك للأقمار الصناعية”.

المصدر: نوفوستي