ليبيا – قال مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبدالباسط سميو إنهم بانتظار وصول 700 ألف جرعة من لقاح الإنفلونزا.

سميو أشار في تصريح لموقع “فبراير” إلى أن مدير عام مركز مكافحة الأمراض حيدر السائح خاطب رئاسة الوزراء بضرورة الإسراع في جلب اللقاح نظرًا لأهميته.

ونوّه إلى أنه من المفترض تلقي اللقاح خلال شهري أكتوبر ونوفمبر ولكن تعطيل الإجراءات حالت دون ذلك، ولكن يمكن تلقي اللقاح حتى فبراير المقبل إذا وصلت الشحنة المخصصة بحسب قوله.

وأكد على أنه من الضروري تلقي لقاح الإنفلونزا لتقليل خطر مضاعفاتها مع الإصابة بفيروس كورونا.