ليبيا – أفاد مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد الباسط سميو، بتزايد الإقبال على التطعيم ضد فيروس كورونا بعد رصد متحور أوميكرون في عدة دول من العالم، وبأن نسبة التطعيمات تتراوح بين 400 إلى 800 جرعة يوميا.

سميو وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري قال: إن حملة التطعيمات بالنسبة إلى الطلبة تستهدف الفئة العمرية من سن 12 إلى 17 سنة، إضافة إلى الجرعة التعزيزية الثالثة التي تستهدف الكبار من سن 50 سنة فما فوق، وحاملي الأمراض المزمنة ونقص المناعة والكادر الطبي وشبه الطبي.

وأكد أن مراكز العزل تواصل تطعيم المستهدفين باللقاح الصيني سينوفارم، الذي يتوفر منه مخزون يصل إلى 4 ملايين جرعة، وتم تعزيز الكمية في كل فروع ومدن ليبيا.

وأضاف سميو أنهم سيشرعون خلال اليومين القادمين، في توزيع اللقاح الأمريكي فايزر المخصص للنساء الحوامل، إضافة إلى الانطلاق في تقديم الجرعة التعزيزية الثالثة للفئات المستهدفة.