ليبيا – قال الناطق باسم الشركة العامة للمياه والصرف الصحي محمد كريم إن العاملون بالشركة يواصلون عملهم لحل المختنقات بالطرق العامة منذ أمس الجمعة بإمكانيات محدودة.

كريم أشار لمنصة “فواصل” إلى أن 90% من المختنقات داخل منظومة البنى التحتية حلت بالكامل وجار العمل لحل المختنقات المتبقية للمناطق التي لاتوجد بها بنى تحتية والمناطق المستحدثة ومنها الغرارات ومشروع الهضبة وعين زارة وغيرها.

ونوّه إلى أن الشركة خصصت أرقاما للطوارئ للمواطنين، ومستعدين لتقديم المساعدة لأي طلب استغاثة.

ولفت إلى أن الشركة ما زالت تعاني نقص الإمكانيات والدعم في كل مدن ليبيا ونتمنى من أصحاب القرار النظر لهذا المرفق الحساس ومايقدمه من خدمات دون أي توجه سياسي.