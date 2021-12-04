رام الله – يبدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، زيارة رسمية إلى الجزائر، يتبعها زيارة أخرى لتونس.

وقال رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، في تصريحات صحفية لإذاعة “صوت فلسطين” (الرسمية)، السبت، إن عباس “يبدأ الأحد زيارة رسمية إلى الجزائر، بدعوة رسمية من نظيره عبد المجيد تبون، وتستمر يومين”.

وأوضح المالكي، أن الزيارة تهدف للتنسيق بين فلسطين والجزائر بشأن تطورات القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن الزيارة تأتي أيضا تحضيرا للقمة العربية التي تنعقد بالجزائر في مارس/ آذار المقبل.

وأردف: “الجزائر تريد السماع من الرئيس عباس ماذا تريد فلسطين من القمة العربية”.

** زيارة تونس

وزير الخارجية الفلسطيني، قال أيضا إن “عباس سيغادر الجزائر متجها لتونس بدعوة رسمية من نظيره قيس سعيّد”.

ولفت أن الزيارة تأتي لتبادل وجهات النظر، والتباحث في تطورات القضية الفلسطينية، مردفا “عباس سيفتتح المبنى الجديد لسفارة فلسطين في تونس العاصمة”.

​​​​​​​وفي الفترة الأخيرة، أجرى الرئيس عباس سلسلة زيارات خارجية، لبحث آخر تطورات القضية الفلسطينية، وبحث إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام مع إسرائيل في ظل تعطل المفاوضات منذ أعوام.

وشملت تلك الزيارات مصر في 2 سبتمبر/أيلول، ثم إيطاليا في 31 أكتوبر/تشرين الأول، وروسيا في 23 نوفمبر/تشرين الثاني، وقطر في 29 نوفمبر، وسبقها اجتماعه مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.​​​​​​​

والمفاوضات بين فلسطين وإسرائيل متوقفة منذ أبريل/نيسان 2014، جراء رفض السلطات الإسرائيلية وقف الاستيطان والإفراج عن أسرى قدامى وتنصلها من خيار حل الدولتين، المستند إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس.

الأناضول