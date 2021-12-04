قطر – تفوق المنتخب المغربي على نظيره الأردني بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جرت السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في مسابقة كأس العرب التي تستضيفها قطر.

وشهدت المباراة سيطرة شبه كاملة من المنتخب المغربي على مجرياتها، مقابل أداء متواضع من الجانب الأردني.

وتقدم المنتخب المغربي مبكرا عن طريق يحيى جبران لاعب الوداد في الدقيقة الرابعة.

وعند الدقيقة 24 تمكن بدر بانون من إحراز الهدف الثاني للمنتخب المغربي.

وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات قليلة، تمكن محمد الشيبي من إحراز الهدف الثالث.

بالشوط الثاني استمرار استحواذ المنتخب المغربي على الكرة، قبل أن يحصل البديل محمد فوزير على ركلة جزاء، سددها سفيان رحيمي بنجاح في الشباك معلنا عن الهدف الرابع في الدقيقة 85.

وبهذا الفوز، رفع المنتخب المغربي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب فرق المجموعة الثالثة واقترب من التأهل إلى الدور ثمن النهائي بانتظار نتيجة المباراة الثانية في المجموعة بين المنتخبين السعودي والفلسطيني والتي ستقام في وقت لاحق اليوم.

الترتيب الحالي لمنتخبات المجموعة الثالثة:

1- المغرب برصيد 6 نقاط

2- الأردن برصيد 3 نقاط

3- السعودية بدون نقاط

4- فلسطين بدون نقاط

المصدر:RT