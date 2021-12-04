كأس العرب.. تعرف على نتائج اليوم الأول من الجولة الثانية بدور المجموعات وترتيب المنتخبات

كأس العرب.. تعرف على نتائج اليوم الأول من الجولة الثانية بدور المجموعات وترتيب المنتخبات

قطر – بدأت يوم الجمعة الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب بكرة لقدم التي تستضيفها قطر لغاية الـ18 من ديسمبر المقبل.

وأقيمت اليوم أول أربع مباريات ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

– في المجموعة الأولى:

ترتيب منتخبات المجموعة الأولى بعد نهاية الجولة الثانية:

1- قطر برصيد 6 نقاط

2- العراق برصيد نقطتين

3- سلطنة عمان برصيد نقطة واحدة

4- البحرين برصيد نقطة واحدة

– في المجموعة الثانية:

ترتيب منتخبات المجموعة الثانية بعد نهاية الجولة الثانية:

1- الإمارات برصيد 6 نقاط

2- تونس برصيد 3 نقاط

3- سوريا برصيد 3 نقاط

4- موريتانيا بدون نقاط.

جدول مباريات اليوم الثاني من الجولة الثانية بتوقيت موسكو ومكة المكرمة:

المجموعة الثالثة:

الأردن يواجه المغرب في تمام الساعة 13:00

فلسطين تواجه السعودية في تمام الساعة 22:00

المجموعة الرابعة:

لبنان يواجه الجزائر في تمام الساعة 16:00

السودان يواجه مصر في تمام الساعة 19:00

ويشارك في البطولة 16 منتخبا عربيا مقسمة على 4 مجموعات يتأهل منتخبان من كل مجموعة إلى دور الثمانية (ربع النهائي).

المصدر: RT