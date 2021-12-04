كأس العرب.. مواعيد مباريات اليوم الثاني من الجولة الثانية بدور المجموعات

كأس العرب.. مواعيد مباريات اليوم الثاني من الجولة الثانية بدور المجموعات

قطر – تستكمل منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2021 اليوم السبت حيث تختتم الجولة بـ4 مباريات.

ويصطدم منتخب الأردن بنظيره المغربي في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة، على ملعب “أحمد بن علي”، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة 1 ظهرا بتوقيت السعودية وموسكو.

ونجح المنتخب المغربي في حسم مواجهته الأولى ضد منتخب فلسطين 4-0، بينما فاجأ المنتخب الأردني نظيره السعودي القوي وأسقطه بهدف نظيف، وعليه فإن الفائز في هذه المواجهة القوية سيضمن بطاقة تأهله في الدور الثاني من المنافسات.

ويستأنف المنتخب الجزائري مشواره في البطولة، حين يلاقي لبنان في الجولة الثانية، عند الساعة 4 مساء.

ويسعى المنتخب الجزائري لتحقيق انتصاره الثاني في دور المجموعات والذي يضمن له التأهل إلى الدور الثاني فيما يدافع المنتخب اللبناني لتجنب السقوط القاسي في الجولة الأولى أمام المنتخب المصري بركلة جزاء في الدقائق القاتلة.

ويواجه منتخب السودان نظيره المصري في ديربي النيل لحساب الجولة الثانية، حيث تنطلق المباراة الساعة 7 مساء.

وسيحاول منتخب “الفراعنة” إسعاد الجماهير التي تحتشد بأعداد كبيرة في المدرجات، والتي كانت علامة فارقة في المباراة الأولى ضد منتخب لبنان.

فيما يسعى منتخبا فلسطين والسعودية لتعويض خسارتهما في الجولة الأولى من كأس العرب 2021، وتنطلق المباراة الساعة 10 مساء.

المصدر:RT