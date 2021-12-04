لأول مرة.. نيبومنياشي يخسر أمام كارلسن بعد 6 مواجهات في أطول مباراة بتاريخ الشطرنج العالمي

لأول مرة.. نيبومنياشي يخسر أمام كارلسن بعد 6 مواجهات في أطول مباراة بتاريخ الشطرنج العالمي

دبي – خسر الروسي إيان نيبومنياشي أمام النرويجي ماغنوس كارلسن في مواجهة حطمت الرقم القياسي ضمن الجولة الـ6 للمباراة النهائية بكأس العالم للشطرنج وذلك في مركز دبي للمعارض في إكسبو 2020.

واستمرت المواجهة بين بطل العالم الذي يدافع عن لقبه العالمي للمرة الخامسة والبطل الروسي 7 ساعات و 45 دقيقة واستغرقت 136 حركة.

بهذا حطمت المواجهة رقما قياسيا جديدا بين مباريات بطولة العالم بالشطرنج، ويعود تسجيل الرقم القياسي الأخير لعام 1978 خلال مباراة جمعت الروسي أناتولي كاربوف والسويسري من أصول روسية فيكتور كورتشنوي، عندما أجرى المتنافسان 124 حركة.

بعد ست مباريات، تعادلا بخمس منها، تقدم كارلسن بنتيجة 3,5: 2,5 نقطة، على أن تقام المباراة السابعة اليوم السبت 4 ديسمبر.

وتستمر بطولة العالم التي انطلقت الجمعة الماضي حتى 16 من الشهر الجاري، وتقام على 14 جولة بمجموع جوائز تصل إلى مليوني يورو.

المصدر:RT