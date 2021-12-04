روسيا – حمل لاعبو زينيت كلابا أثناء دخولهم إلى أرضية الملعب قبيل مباراتهم أمام الضيف روستوف ضمن الجولة الـ17 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

ووقف لاعبو زينيت قبل انطلاق المباراة حاملين كلابا من دور رعاية الكلاب المشردة ضمن حملة “الكلاب مكانها أفضل في المنزل” لتشجيع الناس على مبادرة تربية هذه الكلاب في منازلها.

وفتح المجال أمام الجماهير الحاضرة الراغبة بالعودة إلى منازلها مصطحبة أحد الكلاب بتسجيل أسمائهم.

ولقيت هذه اللفتة الطيبة من قبل نادي زينيت ولاعبيه صدى واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي والعديد من وسائل الإعلام العالمية التي سلطت الضوء على المبادرة.

يذكر أن المباراة انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما.

ويتصدر زينيت الدوري الروسي برصيد 37 نقطة، فيما يحل روستوف في المركز الـ11 برصيد 18 نقطة.

المصدر : rsport.ria.ru