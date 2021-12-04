الصين – أصدر مكتب الإعلام بمجلس الدولة الصيني كتابا أبيض قال فيه إن “الصين لم تنسخ نماذج الديمقراطية الغربية، لكنها خلقت نموذجها الديمقراطي الخاص”.

وأشار الكتاب الأبيض الصادر تحت عنوان: “الصين: الديمقراطية الفاعلة”، إلى أن “الطموح الأصلي للديمقراطية الصينية هو ضمان وتأكيد مكانة الشعب كسيد للبلاد”، موضحا أن “بكين أنشأت وطورت عملية كاملة للديمقراطية الشعبية تتماشى وظروفها الوطنية، وأن هذا الشكل من الديمقراطية يتميز بخصائص صينية، ويعكس في ذات الوقت أيضا رغبة عالمية إنسانية نحو الديمقراطية”.

وأضاف الكتاب الأبيض أن “الديمقراطية الشعبية الكاملة غذت عملية التنمية في البلاد، ودفعت نحو تعزيز حيوية الأمة وتجديد شبابها، وساهمت أيضا بتقديم نموذج جديد للطيف السياسي الدولي”، مشيرة إلى أنه “يتعين على الصين تصميم الشكل الديمقراطي الذي يناسبها على أفضل وجه وفقا لخصائصها وواقعها، وهذا مبدأ أساسي تتمسك به الصين لتنمية الديمقراطية”.

وأكد أن “العقبة الحقيقية التي تقف أمام الديمقراطية لا تكمن في النماذج المختلفة للديمقراطية، ولكن في الغطرسة، والتحيز، والعداء إزاء محاولات الدول الأخرى استكشاف مساراتها نحو الديمقراطية، وفي التصميم على افتراض التفوق والتصميم على فرض نموذج محدد للديمقراطية على الآخرين”.

المصدر: “شينخوا”