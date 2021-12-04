مذبحة ميشيغان ورسالة “الدم في كل مكان”.. اتهامات لوالدي المراهق المتهم

مذبحة ميشيغان ورسالة “الدم في كل مكان”.. اتهامات لوالدي المراهق المتهم

الولايات المتحدة – وجهت مدعية عامة أمريكية تهم القتل غير العمد ضد والدي مراهق متهم بقتل 4 طلاب في مدرسة ثانوية في ولاية ميشيغان الأمريكية.

وقالت المدعية العامة إن والدي المراهق فشلا في التدخل يوم المأساة على الرغم من مواجهتهما برسم ورسالة تقول “الدم في كل مكان” واللذين وجدا في مكتب ابنهما المراهق.

وأضافت كارين ماكدونالد، المدعية العامة في مقاطعة أوكلاند، أن جيمس وجينيفر كرومبلي ارتكبا أفعالا “فظيعة” من شراء مسدس يوم “البلاك فرايداي” وإتاحته لإيثان كرمبلي إلى مقاومة إبعاده عن المدرسة عندما تم استدعاؤهما قبل ساعات قليلة من إطلاق النار.

وتابعت المدعية: “أتوقع أن يكون للوالدين وللجميع الإنسانية وأن يتدخلوا ويوقفوا مأساة محتملة الاستنتاج الذي خلصت إليه هو أن هناك سببا مطلقا للاعتقاد بأن هذا الشخص كان خطيرا ومضطربا”.

وبحلول بعد الظهر، قالت السلطات إنها تبحث عن الزوجين، وقال المأمور مايك بوشار إن محاميتهما، شانون سميث، وافقت على ترتيب اعتقالهما إذا تم توجيه التهم إليهما لكنها لم تتمكن من الوصول إليهما.

ومع ذلك، قالت المحامية سميث، إن جيمس وجينيفر كرومبلي ليسا في حالة فرار وقد غادرا المدينة في وقت سابق من الأسبوع “من أجل سلامتهما”.

وصرحت سميث لوكالة “أسوشيتد برس”: “إنهما سيعودان إلى المنطقة ليتم محاكمتهما”.

وأعلنت السلطات الأمريكية مساء الجمعة عن مكافأة تصل إلى 10000 دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى اعتقال جيمس وجينيفر كرومبلي.

وفي وقت سابق، قدمت المدعية العامة أدق رواية حتى الآن للأحداث التي أدت إلى إطلاق النار، وذلك بعد ثلاثة أيام من مقتل أربعة طلاب وإصابة آخرين في مدرسة أكسفورد الثانوية، على بعد حوالي 50 كيلومترا شمال ديترويت.

المصدر: “أسوشيتد برس”