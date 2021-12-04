ليبيا – بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنيا العليا للانتخابات مع فريق بعثة الأمم المتحدة في ليبيا مزيداً من سبل دعم المجتمع الدولي للانتخابات التي ستجرى في 24 ديسمبر الجاري.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي انعقد اليوم السبت بين رئيس مجلس المفوضية عماد السايح ومسؤول ملف الانتخابات ببعثة الأمم المتحدة جريك بديوان المجلس.

وناقش الاجتماع آخر مستجدات العملية الانتخابية والتقدم المحرز في المراحل التنفيذية لهذا الاستحقاق وسبل دعم منظمة الأمم المتحدة للمراحل المتبقية بحيث يناظر ما تحقق من نجاحات سابقة.

وأكد جريك على التزام المنظمة بالوقوف إلى جانب الليبيين لتحقيق تطلعاتهم نحو دولة الديمقراطية المنشودة.

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