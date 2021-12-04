الولايات المتحدة – تراجع الذهب إلى أدنى مستوى له خلال شهر مع تأثر المستثمرين باحتمال تشديد السياسة النقدية الأمريكية، ما من شأنه أن يحد من ارتفاع أسعار المستهلكين مستقبلا.

وسجل الذهب تراجعا بنسبة 1.1 في المئة في المعاملات الفورية إلى 1764 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 18:17 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ الثالث من نوفمبر الماضي.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.2 في المئة عند التسوية إلى 1762.70 دولار.

بينما استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 22.31 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 في المئة، إلى 936 دولارا، وصعد البلاديوم 1.8 في المئة إلى 1778.68 دولار.

المصدر: “رويترز”