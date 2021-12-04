ليبيا – اجتمع مدير إدارة العلاقات والتعاون العميد صلاح الدين بن سليمان أمس الخميس مع سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا ومساعده بحضور رئيس مكتب التعاون الدولي بالإدارة.

وجاء الاجتماع بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية امتدادًا للاجتماع السابق للتباحث والتنسيق الأمني في الترتيبات الأمنية لفتح السفارة الكورية بطرابلس.

كما تم مناقشة أوجه التعاون والدعم في المجال الأمني، وإمكانية تنفيذ عدد من البرامج التدريبية في مجال تقنية المعلومات ومكافحة الجرائم الإلكترونية والاستفادة من الخبرات الكورية في هذا المجال.