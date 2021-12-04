ليبيا – كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية عبد المنعم العربي عن تفاصيل ما حصل في المراكز الانتخابية من اعتداءات وسرقة عدد كبير من بطاقات المواطنين، مؤكداً على أنه تم تكليف وزارتي الداخلية والعدل بالتحقيق في هذه الملابسات الخاصة بكل الاختراقات سواء كان بالمحاكم أو بطاقات الناخبين والأسباب ترجع لوجود ضغوطات سياسية والمعركة قانونية بشكل صرف وفي ما يتعلق بالطعون والسبب الرئيس في ذلك هو عدم الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

العربي شدد خلال مداخلة عبر برنامج “بانوراما الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” وتابعته صحيفة المرصد على أن وزارة الداخلية وحسب الخطة التي تم عرضها أمام المجتمع الدولي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية وعدد من الوزراء وأعضاء من السلك الدبلوماسي، مكلفة بالحماية الداخلية والمفوضية العليا للانتخابات إذا طلب منها التدخل داخل هذه المراكز ستتدخل وما عدا ذلك التواجد سيكون خارجي.

وتابع: “البطاقات معروفة بالماسح الضوئي وبالإمكان المكنة الإدارية الخاصة بالمفوضية العليا للانتخابات اعادة طبع وتوزيع البطاقات المسروقة”.