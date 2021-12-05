السعودية – أعلنت شركة “أرامكو السعودية” عن توقيع 5 اتفاقيات مع شركات فرنسية رائدة، تشمل اتفاقية لاستكشاف فرص الأعمال في المركبات التي تعمل بالهيدروجين مع شركة “غوسين”.

وقد وقعت الاتفاقيات خلال ورش العمل التي نظمتها وزارة الاستثمار السعودية في جدة لاستكشاف فرص الاستثمار للشركات الفرنسية في المملكة أمس السبت.

وقال رئيس “أرامكو السعودية” وكبير الإداريين التنفيذيين أمين بن حسن الناصر إن هنالك نحو 500 من المصنعين وقرابة 90 من مقدمي الخدمات الفرنسيين المعتمدين لدى الشركة، وأضاف: “إذا تطلعنا لمستقبل الشراكة فهناك مجال كبير جدا للتعاون في مجال الاستدامة والتقنية مثل الهيدروجين واحتجاز الكربون فهذه المجالات لها مردود مباشر على أهداف خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الحياد الصفري”.

وستقوم “أرامكو السعودية” أيضا برعاية أول شاحنة سباق تعمل بوقود الهيدروجين على مستوى العالم طورتها شركة “غوسين”، وذلك يمثل منعطفا جديدا بالنسبة لرياضة سباق السيارات وقطاع النقل العالمي، بحيث تهدف الاتفاقية بين أرامكو السعودية و”غوسين” لتأسيس منشأة حديثة لتصنيع المركبات التي تعمل بالهيدروجين في المملكة.

واتفقت الشركتان على مشاركة مركز الابتكارات المتقدمة (المختبر 7) في “أرامكو السعودية” بشكل وثيق في جهود شركة “غوسين” لصناعة المركبات العاملة بالهيدروجين، وتطوير شاحنة سباق ذاتية القيادة أو يتحكم بها عن بعد وتعمل بالهيدروجين، وسيسهم (المختبر 7) وهو مختبر تبنيه أرامكو السعودية حاليًا لتطوير الابتكار، في دمج المواد المركبة التي تنتجها الشركة في المجموعة الحالية من المنتجات التي تنتجها شركة غوسين؛ بهدف تخفيض الوزن واستهلاك الطاقة وتكاليف هذه المركبات.

وتسعى الاتفاقيات الأخرى التي أعلن عنها إلى تعزيز البحث والتطوير في “أرامكو السعودية” في مجالات تقنية احتجاز الكربون، وفي مجال الذكاء الاصطناعي، والتصنيع المحلي.

وتشمل مذكرات التفاهم “إير ليكويد” وتعد مذكرة تفاهم غير ملزمة لتقييم إنتاج الأمونيا والهيدروجين منخفض الكربون ونقله، وتقنية التكسير العكسي، ومذكرة تفاهم إضافية غير ملزمة لتقييم فرص احتجاز الكربون وعزله، و”ألتيا” التي تعد مذكرة تفاهم لتطوير قدرات متقدمة في المملكة لتفسير ومعالجة الصور الأرضية التي يجري التقاطها بالدرون والأقمار الصناعية، والمعززة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى “أكسنس” وهي مذكرة تفاهم لاستكشاف خدمات التصنيع والصيانة المحلية للأفران والسخانات العاملة بحرق الوقود.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية