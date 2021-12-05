إصابة بنزيما تهدد مشاركته أمام إنتر ميلان في دوري الأبطال وأتلتيكو مدريد في “الليغا”

إصابة بنزيما تهدد مشاركته أمام إنتر ميلان في دوري الأبطال وأتلتيكو مدريد في “الليغا”

إسبانيا – تعرض الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني، للإصابة خلال مواجهة الفريق الملكي مع مضيفه ريال سوسيداد أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإسباني لكرة القدم..

واشتكى بنزيما من آلام عضلية في الدقيقة الـ17 من عمر اللقاء، وقرر الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب “الميرينغي” إخراج نجمه الفرنسي من أرضية الملعب وإشراك الصربي لوكا يوفيتش بدلا عنه.

وحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن بنزيما يعاني من إصابة عضلية في أوتار الساق اليسرى، ومهدد بالغياب عن مباراتي إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا وأتلتيكو مدريد في الدوري المحلي.

يذكر أن ريال مدريد تغلب على ريال سوسيداد بهدفين نظيفين من توقيع البرازيلي فينيسيوس جونيور والصربي لوكا يوفيتش في الدقيقتين 47 و57 على التوالي.

وبهذا الفوز، رفع الفريق الملكي رصيده إلى 39 نقطة معززا صدارته بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه إشبيلية، فيما توقف رصيد ريال سوسيداد عند 29 نقطة في المركز الخامس على جدول ترتيب فرق “الليغا”.

ويتصدر بنزيما قائمة هدافي الدوري الإسباني برصيد 12 هدفا بعد مضي 16 جولة من عمر المسابقة.

المصدر: marca.com