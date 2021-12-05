الإمارات تستبدل أسطول قواتها الجوية من الميراج بـ80 مقاتلة فرنسية من طراز “رافال”

الإمارات تستبدل أسطول قواتها الجوية من الميراج بـ80 مقاتلة فرنسية من طراز “رافال”

الإمارات العربية – أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية توقيع عقد مع فرنسا لشراء 80 طائرة مقاتلة من طراز “رافال” لتحل محل طائرات “ميراج” في القوات الجوية الإماراتية.

وتعليقا على هذه الصفقة، قال اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر العلوي، قائد القوات الجوية والدفاع الجوي الإماراتي: “دولة الإمارات العربية كانت تبحث منذ فترة في الأسواق العالمية عن بديل لطائرات “الميراج” الموجودة حاليا في الخدمة”.

وأضاف: “كنا قد أجرينا محادثات مع الشركات الفرنسية لبعض الوقت ويسعدنا الإعلان عن توقيع هذه الاتفاقية”.

وقال: “سنواصل تطوير قدرات سلاحنا الجوي وأنظمة دفاعنا الجوية والبحث عن منتجات وتقنيات جديدة كجزء من إستراتيجيتنا للأمن الوطني”.

وتابع: “أود التأكيد أن هذه الصفقة لا تعتبر خطة بديلة لصفقة F-35 المرتقبة، ولكنها بالأحرى صفقة مكملة ضمن الاستراتيجية الشاملة والمراجعة المستمرة التي نقوم بها لتطوير قدرات القوات الجوية الإماراتية بشكل يخدم مصالحنا الوطنية”.

المصدر: “وام”