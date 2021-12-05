الولايات المتحدة – أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن بلاده لا تخطط لتأسيس نسخة آسيوية عن “حلف شمال الأطلسي” ضد الصين وليست مهتمة بالمواجهة معها، والدخول في حرب باردة مع بكين.

وقال أوستن في مؤتمر بكاليفورنيا: “نحن لا نسعى لنسخة آسيوية من الناتو ولا نحاول بناء تحالف مناهض للصين.. نحن لا نطلب من الدول الاختيار بين الولايات المتحدة والصين”.

وأضاف: “لا نسعى إلى مواجهة أو صراع.. لا نبحث عن حرب باردة جديدة وعالم مقسم إلى كتل جامدة”.

وأشار إلى أن “الولايات المتحدة ستعزز علاقات التحالف مع دول منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وستشرك الحلفاء الأوروبيين في الشؤون الإقليمية، وستجري تدريبات مشتركة وتتعاون في البحث”.

وتابع: “الإجراءات الأمريكية تهدف إلى خلق منطقة سلمية ومزدهرة بين المحيطين الهندي والهادئ، وتعزيز القدرة الرادعة، وليس تغيير الوضع الراهن”.

المصدر: “نوفوستي”