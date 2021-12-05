ليبيا – رأى رئيس مجموعة العمل الوطني، خالد الترجمان، أن عدد المرشحين لرئاسة الدولة يعطي دلالة على أن الجميع يود أن يكون جزءًا من العملية الديمقراطية الحديثة بالنسبة لليبيا.

الترجمان وفي تصريحات خاصة لقناة “الغد” المصرية أمس السبت، أشار إلى أن هناك من يحاول استغلال كونه مرشحًا للرئاسة للمساومة على مناصب في مؤسسات الدولة، أو الحصول على مكاسب ثم التنازل في وقت لاحق لغيره من خلال صفقات سياسية.

وأضاف إن الكثيرين من المرشحين غير معروفين ولا علاقة لهم بالعمل السياسي، وربما ليس لديهم المقدرة على تمويل حملة للانتخابات.

الترجمان شددّ على أن الخوف الأساسي هو عدم قبول نتائج الانتخابات، إذ إن بعض الفصائل المسلحة والإسلاميين قد يصبحون حجر عثرة في قبول نتائج الانتخابات إذا لم تفرز من يريدون.