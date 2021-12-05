روسيا – تزوّد وحدات الجيش الروسي العام المقبل بمروحيات مسيرة ستستخدم لتدريب الأفراد على مكافحة الدرونات ومحاكاة أهداف جوية في ميادين التدريب.

صرح بذلك المكتب الصحفي لشركة “تيخنوديناميكا”، بصفتها فرعا لمؤسسة “روستيخ” الحكومية. ونقلت وكالة “تاس” الروسية عن المكتب الصحفي قوله إن المجمع التدريبي الجوي المسيّر يتكون من مروحية مسيرة بوزن 300 كيلوغرام ومركز قيادة أرضي ومعدات صيانة وغيرها من الأجهزة والمعدات.

وقال مصممو المجمع المسيّر التدريبي إن المروحية المسيّرة التي تستخدم كهدف تدريبي سيستهدفها الأفراد. يمكن أن تبقى المروحية في الجو لمدة ساعتين محلقة على ارتفاع 2500 متر. ويبلغ مدى الاتصال بها 100 كيلومتر. وستستخدم المروحية كذلك لمحاكاة الدرونات والمروحيات عند اختبار نماذج تجريبية ومطوّرة من الأسلحة.

وكانت صحيفة “روسيسكايا غازيتا” قد أفادت في وقت سابق بأن أول دفعة من المروحيات الحربية المسيّرة الحديثة قد دخلت الخدمة في القوات الجو- فضائية الروسية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا