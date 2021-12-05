إيران – هوى الريال الإيراني امس السبت متأثرا بأنباء عن مصاعب تواجه المفاوضات بين طهران والقوى الكبرى لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

وتوقفت المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران لإحياء الاتفاق النووي الإيراني يوم الجمعة إلى الأسبوع المقبل وعبر مسؤولون أوروبيون عن فزعهم من كم المطالب التي تقدمت بها الحكومة الإيرانية الجديدة وقالت واشنطن إن طهران “لا تبدو جادة”.

وفي إيران، بيع الدولار الأمريكي السبت في السوق غير الرسمية بـ302.200 ريال هبوطا من 294.000 أمس الجمعة حسب موقع صرف العملة “بونباست دوت كوم” على الإنترنت.

وقال الموقع الاقتصادي: “استقبلت السوق صدمة أولى من الاتفاق النوي”.

وفي أكتوبر 2020 سجل الريال انخفاضا قياسيا عندما سجل الدولار 320.000 بعدما تسبب انخفاض أسعار النفط في تعميق الأزمة الاقتصادية في البلاد التي ترزح تحت وطأة العقوبات الأمريكية وجائحة كورونا.

المصدر: “رويترز”