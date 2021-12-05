السيسي يهنئ الإمارات بعيدها الوطني الخمسين ويتحدث عن العلاقة بين القاهرة وأبو ظبي

السيسي يهنئ الإمارات بعيدها الوطني الخمسين ويتحدث عن العلاقة بين القاهرة وأبو ظبي

مصر – هنأ الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الإمارات، شعبا وقيادة، بمناسبة العيد الوطني الخمسين، مؤكدا أن العلاقة المصرية الإماراتية تشهد مزيدا من القوة والمتانة.

وعلى حسابه الرسمي في “تويتر”، قال عبد الفتاح السيسي: “يسعدني أن أتقدم، باسمي وباسم شعب مصر، بالتهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة، شعبا وقيادة، بمناسبة العيد الوطني الخمسين. لقد قدمت دولة الإمارات، على مدار السنوات الماضية، نموذجا فريدا من نوعه في التنمية والعمران والتحديث التكنولوجي”.

وأضاف السيسي: “وإنني إذ أهنئ شعب الإمارات العزيز بهذه المناسبة الغالية، أؤكد أن علاقاتنا تشهد مزيدا من القوة والمتانة، وسنواصل معا تعزيزها بما يحقق مصالح شعبينا وأمتنا”.

المصدر: RT