ليبيا – أصدر مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لدار إفتاء المفتي المعزول من مجلس النواب الصادق الغرياني بيانا بشأن الدعوة لمنع وقوع انتخابات مزورة.

البيان الذي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه أشار إلى متابعة المجلس ما يجري بشأن الإجراءات حول الانتخابات “المزعومة هذه الأيام” مؤكدا على 4 أمور أولها رفض القبول بإجراء الانتخابات على أساس القوانين “المعيبة”.

وتابع البيان بالتأكيد على أن هذه القوانين انفرد بوضعها أحد أطراف الصراعِ من دون إعمال مبدأ الشورى المتفق عليه سابقا بين الأطراف وأن هذا لن يؤدي إلا لمزيد من التمزق والاحتراب فيما وصف الأمر الثاني ما ترتب عليها من سماح للمدانين بجرائم قتل وأحكام إعدام بالترشيح بخيانة للأمانة التي أمر الله بأدائها.

وأكد الأمر الثالث إن إجراء هذه الانتخابات “المزعومة” قبل الاستفتاء على الدستور يمثل مغامرة بمصير البلاد وأهلِها ووسيلة لتمكين الظالمين من ولاية أمر المسلمين وهو محرم شرعا فيما نبه الأمر الأخير لعدم صحة نتائج أي انتخابات مع وجود تزوير بمنظومة الرقم الوطني وتلاعب في بطاقات الناخبين بالبيع والشراء.

ودعا البيان الليبيين كافة إلى ممانعة وقوع الانتخابات المزورة بكافة الطرق المشروعة وعدم السماحِ بإجرائها.