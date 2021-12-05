ليبيا – أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش اللواء خالد المحجوب أن الأمم المتحدة ومصر كان لهما دور كبير في وضع خطة لخروج المرتزقة من ليبيا، مشيرًا إلى أن فكرة وجود أي مرتزقة على الأراضي الليبية أمر يرفضه كل الليبيين.

المحجوب قال خلال مشاركته في برنامج “وراء الحدث” عبر قناة “الغد”: إن انتقال عمل اللجنة المشتركة (5+5) من الداخل للتواصل المباشر مع الدول المعنية مسألة مهمة جدًا بالنسبة لخروج المرتزقة والقوات الأجنبية.

وأشار إلى وجود اللجنة المشتركة في تركيا ثم موسكو، بعد أن تم التنسيق بخصوص مرتزقة دول الجوار التي اتفق مع دولها على تأمين عودتهم.