ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأحد حصيلة يوم أمس السبت بتسجيل 709 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 13 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة120 حالة.

المركز وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه بيّن أن نسبة الإصابات 14.2 بلغت بالمائة، من أصل 4972 عينة التي تسلمها المركز من المختبرات التابعة له.

ونوه المركز إلى شفاء 2705 حالة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 355121 حالة، فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى 14375 حالة، إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 5493 حالة.

وأشار المركز إلى إجمالي عدد المطعمين ضد فيروس كورونا بالجرعة الأولى بلغ1737773 ، والمطعمين بالجرعة الثانية700473 .