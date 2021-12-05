ليبيا- دعت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش دول أوروبا لتحمل مسؤولياتها تجاه المهاجرين غير الشرعيين وعدم إلقاء اللوم على ليبيا.

ووفقا لمتابعات صحيفة المرصد جاء موقف المنقوش خلال مشاركتها عبر تقنية “زووم” في جلسة نقاش بعنوان “التعامل مع الهجرة إحياء الشراكات في عالم مابعد الجائحة” ضمن مؤتمر حوار البحر الأبيض المتوسط في روما وفيها أوضحت أن ليبيا ليست الوجهة النهائية لهؤلاء فهي بلد عبور لهم.

وتابعت المنقوش بالقول:”كما كنت دائما أقول ولازلت أقول دعونا لانتجاهل حجم مشكلة هذا الموضوع بالنسبة لليبيا في المقام الأول نرجو أن لا ترموا المشكلة صوبناونرجو أيضا أن لا توجهوا أصابع إتهامكم ضد ليبيا كدولة تسيء ولاتحترم اللاجئين فالمشكلة أكبر من الليبين وهي خارج قدرة ليبيا وسيطرتها”.

وأضافت المنقوش قائلة:”تعبنا من التهرب من مواجهة الأمر الواقع فكل الحلول التي وضعت سطحية وحان الوقت لتحديد مكمن المشكلة لإصلاحها واقعيا فخلال الأسبوع الماضي غرق 27 مهاجر غير شرعي أثناء عبورهم القناة الإنجليزية من فرنسا حتى إنجلترا”.

ومضت المنقوش بالقول:”إذا كانت دولتان من أكثر البلدان استقرارا بين دول العالم تستخدمان تقنيات المراقبة والبحث والإنقاذ لم تتمكن من التحكم في الهجرة غير الشرعية فكيف هو الحال في ليبيا مع الوضع الذي تعيش فيه وكيف نتوقع السيطرة على هذا الملف.”

وبينت المنقوش إن بعض المهاجرين غير الشرعيين يدعون أنهم يبحثون عن اللجوء في ليبيا ويأتون من دول أكثر استقرارا وأمنا وهم يعلمون جيدا أن البلاد لا تستطيع تأمين سلامتهم وضمان احترام حقوق الإنسان التي يستحقونها وقد يخضعون لضوابط الخارجين عن القانون والمهربين وهم على دراية تامة بالوضع المحزن.

وقالت المنقوش:”أنتم تعلمون أن الحلول التي تجيب على سؤالك قد تم تقديمها مسبقا ولكن لأكون صادقة معكم أعتقد أنها كانت دائما سطحية وهذه الحلول فقط موجودة من أجل خدمة أجندة ومنظور الاتحاد الأوروبي لم يكن في الواقع أمرا عميقا لفهم المشكلة بدونها”.

وشددت المنقوش في ختام مشاركتها في الجلسة النقاشية على حاجة ليبيا إلى فحص المهاجرين غير الشرعيين في حدودها الجنوبية بطرق تحترم كرامتهم وحقوق الإنسان فضلا عن تقنية مراقبة تساعدها على تأمين حدودها حيث تملك مع تشاد حدود مشتركة تزيد على الألف كيلومتر.