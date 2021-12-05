ليبيا – قال أستاذ العلوم السياسية بالجامعة البريطانية ببنغازي أحمد المهدوي إن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة يمارس ضغوطًا على المفوضية العليا للانتخابات لاستئناف الحكم الصادر لصالح المرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي.

المهدوي وفي مقابلة له عبر قناة “الغد”، أضاف أنه يحق لمفوضية الانتخابات أن تستأنف الحكم الصادر بشأن سيف الإسلام، نظرًا لأنه من محكمة ابتدائية.

وأشار إلى أن الشعب الليبي هو صاحب الكلمة الفصل في اختيار من يمثله.

وأوضح أن الدبيبة يخشى مشاركة سيف الإسلام والمشير خليفة حفتر، لذلك يحاول استبعادهما من السباق الانتخابي بشتى الطرق.

وأكد أستاذ العلوم السياسية، أن الطعن المقدم من الدبيبة ضد سيف الإسلام القذافي لن يتم قبوله، نظرًا لانتهاء وقت الطعون، والشعب الليبي يترقب صدور القائمة النهائية للانتخابات في السادس من ديسمبر الجاري.