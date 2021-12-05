سوريا – من المقرر أن يصل إلى العاصمة الإيرانية طهران مساء اليوم وفد سوري رسمي برئاسة وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد، وذلك تلبية لدعوة من الحكومة الإيرانية، حسب صحيفة “الوطن”.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة في طهران، أن الوفد “يضم إلى جانب المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين بشار الجعفري، حيث سيلتقي الوفد كبار المسؤولين الإيرانيين”.

وحسب المصادر فإن زيارة الوفد التي تستمر ليومين ستبحث في تعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين.

وهذه هي الزيارة الثانية للمقداد إلى إيران منذ توليه منصب وزارة الخارجية، والأولى له في ظل الإدارة الإيرانية الجديدة برئاسة الرئيس إبراهيم رئيسي.

واستقبلت سوريا قبل أيام وفدا اقتصاديا إيرانيا كبيرا برئاسة وزير الصناعة والمناجم والتجارة رضا فاطمي أمين، حيث التقى كبار المسؤولين السوريين وشارك في افتتاح المعرض الإيراني التخصصي الذي انطلق في مدينة المعارض في التاسع والعشرين من الشهر الفائت.

واستقبلت دمشق في التاسع من أكتوبر الفائت وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والتقى الرئيس بشار الأسد وجرى بحث العلاقات الإستراتيجية بين البلدين والجهود المشتركة لتعزيزها، من خلال وضع برامج عمل تنفيذية لتطوير وتوسيع مجالات التعاون في كل المجالات التي تخدم مصلحة الشعبين الصديقين وخاصة في المجال الاقتصادي والتجاري، كما تم بحث التطورات الميدانية على الأرض في سوريا، حيث شدد الرئيس الأسد على الاستمرار في تحرير كل الأراضي من الإرهاب وإنهاء أي وجود أجنبي غير شرعي عليها.

وفي تصريح صحفي نقلته وكالة “فارس” الإيرانية وقتها عن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، كشف عن زيارة سيقوم بها وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد إلى طهران، معتبرا أن هذا “يؤكد عزم وزارتي خارجية البلدين على تنفيذ إرادة ونيات رئيسي البلدين”، ومبينا أن “الجانبين بصدد تنفيذ الاتفاقات الموقعة بينهما”.

المصدر: “الوطن”