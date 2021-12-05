روسيا – أرسلت شركة تابعة لمؤسسة “روس آتوم” الحكومية الروسية نموذجا من أحد أهم عناصر المفاعل النووي الحراري الدولي التجريبي (ITER) قيد البناء إلى موقع إنشائه في فرنسا.

وأشار المكتب الإعلامي لمركز التصميم الخاص بمشروع المفاعل لدى مؤسسة “روس آتوم”، اليوم الأحد، إلى أن نموذجا أوليا يزن نحو طن واحد للمحول المركزي الذي يعتمد عليه عمل المفاعل تم إرساله مساء الجمعة الماضي من موقع المعهد الروسي للمعدات الكهروفيزيائية إلى مكان بناء المفاعل الدولي الحراري النووي.

وأشار المكتب إلى أن أنظمة التحويل تتصل مباشرة بالبلازما داخل المفاعل حيث تحمي مكونات المفاعل من الحرارة والتدفقات الإشعاعية. وتتكون هذه الأنظمة من هيكل يتم تبريده بالماء وهو عبارة عن سبيكة نحاسية بالإضافة إلى الفولاذ، مبطن بمعدن “تنغستن” الذي يتمتع بدرجة انصهار عالية جدا تصل إلى 3422 درجة مئوية.

وذكر المكتب أنه بموجب اتفاق التوريدات الموقع عام 2009 بين الجانب الروسي ومنظمة مشروع ITER، فمن المخطط أن تقوم ورشات المعهد الروسي بصناعة 58 محولا (54 منها أساسية و4 محولات احتياطية) وإرسالها إلى المنظمة خلال الفترة من العام 2023 حتى العام 2027.

ويعتمد المفاعل التجريبي الدولي على تقنية “توكاماك” (الغرفة الحلقية ذات الملفات المغناطيسية) التي طوّرها العلماء السوفييت في خمسينيات القرن الماضي. وقلب “توكاماك” عبارة عن حجرة مفرغة، يتم فيها تسخين البلازما المربوطة بالمغناطيس إلى درجة حرارة تبلغ 150-300 مليون درجة مئوية لتحفيز التفاعل النووي الحراري.

المصدر: موقع “الطاقة الذرية” الروسي