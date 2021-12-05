مصر – تمنى علي هاني أحمد، بطل مصر في ألعاب القوى والحاصل على 49 ميدالية، خلال احتفالية “قادرون باختلاف” لدعم ذوي الهمم، أن يرى نجم منتخب “الفراعنة” ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

وقال علي، ردا على سؤال النجم أشرف عبدالباقي، خلال الاحتفالية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم: أصعب لحظة في حياتك كانت إيه يا علي؟

وعقب الشاب علي على السؤال قائلا: نفسي أشوف أبومكة.. محمد صلاح.. أشوفه مرة واحدة بس وأمشي علطول.

ورد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي حضر الاحتفالية، على أمنية علي هاني قائلا: نجيبه، (صلاح) بطل ودايما مع مصر”.

المصدر: masrawy